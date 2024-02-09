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Горбунова Феврония Кондратьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунова Феврония Кондратьевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
745-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.06.1907
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
04.06.1907
Возраст (лет)
19
Причина смерти
от водянки
Священнослужители
Исповедывал: священник Державин Александр; Совершал погребение: священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 жен
Умерш. - Горбунова Феврония Кондратьевна, девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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