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Горностаев Иоанн Александрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горностаев Иоанн Александрович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
740-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.04.1907
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
24.04.1907
Возраст (лет)
2
Причина смерти
от детской болезни
Священнослужители
Совершал погребение: священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Горностаев Иоанн Александрович, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Горностаев Александр Васильевич, временно проживающий (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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