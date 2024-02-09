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Попов Андрей Денисович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Попов Андрей Денисович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
734-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.03.1907
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
07.03.1907
Возраст (месяцев)
8
Причина смерти
от младенческой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 муж
Умерш. - Попов Андрей Денисович, сын (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Попов Денис Петрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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