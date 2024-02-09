Горбунов Никита Ионович
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Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Горбунов Никита Ионович
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 718-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 23.11.1908
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата смерти
- 23.11.1908
- Возраст (лет)
- 32
- Причина смерти
- от излишнего употребления вина
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Азясский Иоанн , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 26 муж
Умерш. - Горбунов Никита Ионович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: Причту церкви с. Даниловки, Герасимовской волости/Становой пристав Бузулукского уезда Самарской губернии от 26.11.1918г. №3402: Сообщаю причту, что приданию земле тела скоропостижно умершего с. Спиридоновки Герасимоской волости, Никиты Ионовича Горбунова Препятствий со стороны Полиции не встречаются.
- Примечание / Дополнительно
- Причту церкви с. Даниловки, Герасимовской волости/Становой пристав Бузулукского уезда Самарской губернии от 26.11.1918г. №3402: Сообщаю причту, что приданию земле тела скоропостижно умершего с. Спиридоновки Герасимоской волости, Никиты Ионовича Горбунова Препятствий со стороны Полиции не встречаются.
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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