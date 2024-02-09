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Сараев Никита Николаевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараев Никита Николаевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
707-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
10.08.1908
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт умерших: 21 муж
Умерш. - Сараев Андрей Никитич, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Сараев Никита Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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