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Иванова Параскева Яковлевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванова Параскева Яковлевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
674-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.02.1908
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
02.02.1908
Возраст (лет)
3
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Иванова Параскева Яковлевна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Иванов Яков Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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