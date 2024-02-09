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Нагаев Алексей Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Нагаев Алексей Васильевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
652-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
16.10.1909
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
16.10.1909
Возраст (недель)
2
Причина смерти
слаборожден.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт умерших: 23 муж
Умерш. - Нагаев Алексей Васильевич, сын (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Нагаев Василий Иванович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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