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Сараев Митрофанович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараев Митрофанович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
637-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.07.1909
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Дата смерти
20.07.1909
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт умерших: 16 муж
Умерш. - Сараев Митрофанович
Отец умерш. - Сараев Митрофан Евграфович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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