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Горбунова Пелагия Андреевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунова Пелагия Андреевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
618-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.04.1909
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
17.04.1909
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Горбунова Пелагия Андреевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Горбунов Андрей Гурьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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