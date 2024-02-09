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Михаил

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Михаил
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
577-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
30.06.1910
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
30.06.1910
Возраст (лет)
8
Причина смерти
утонувший
Священнослужители
Совершал погребение: священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.309
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Михаил, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать умерш. - Наумова (Наумова) Акулина Фадеевна, крестьянская вдова (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: По отношению пристава 2 стана Бузулукского уезда от 30.06.1910 за №1478
Примечание / Дополнительно
По отношению пристава 2 стана Бузулукского уезда от 30.06.1910 за №1478
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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