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Васильев Карп Николаевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васильев Карп Николаевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
495-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
30.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 муж
Умерш. - Васильев Петр Карпович, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Васильев Карп Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
14.10.1869 ст.
30.07.1919 ст.
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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