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Филиппов Игнатий Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Филиппов Игнатий Иванович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
491-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.07.1911
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
21.07.1911
Возраст (лет)
51
Причина смерти
от катара желудка
Священнослужители
Исповедывал: священник Георгиевский Димитрий ; Совершал погребение: священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 муж
Умерш. - Филиппов Игнатий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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