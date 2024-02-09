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Горбунов Леонтий Максимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунов Леонтий Максимович
Тип записи
о смерти
Номер записи
469-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
12.04.1911
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт умерших: 10 жен
Умерш. - Горбунова Мария Леонтьевна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Горбунов Леонтий Максимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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