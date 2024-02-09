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Овчинников Иоанн Федорович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Иоанн Федорович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
463-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.03.1911
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
17.03.1911
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
мледенческой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Георгиевский Димитрий
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.312
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 муж
Умерш. - Овчинников Иоанн Федорович, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Овчинников Феодор Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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