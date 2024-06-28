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Поверенных Герасим Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Поверенных Герасим Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
248-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.11.1905
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
06.11.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт браков: 30
Жених - Васякин Георгий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Поверенных Анастасия Алексеевна, крестьянка (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Поверенных Евстигней Афанасьевич (0)
Свидетель невесты №2 - Поверенных Герасим Васильевич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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