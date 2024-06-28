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Саблин Трофим Мокиевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Саблин Трофим Мокиевич
Тип записи
о браке
Номер записи
246-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.11.1905
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Патровка, Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
04.11.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт браков: 28
Жених - Черпиков Павел Семенович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Осипова Агапия Кузьминична, крестьянка (с. Патровка, Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Осипов Иван Ильич (0)
Свидетель невесты №2 - Саблин Трофим Мокиевич, крестьянин (с. Патровка, Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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