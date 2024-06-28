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Горлов Варлаам

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горлов Варлаам
Тип записи
о браке
Номер записи
235-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.10.1905
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Дата брака
02.10.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Вергизов Феодор Фадеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Горлова Наталия Семеновна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель невесты №1 - Горлов Варлаам (0)
Свидетель невесты №2 - Горлов Иаким, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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