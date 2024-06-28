Смирнов Илья Викторович
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Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Смирнов Илья Викторович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 230-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 09.02.1905
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Дата брака
- 09.02.1905
- Священнослужители
- священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Федоров Лазарь, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Антипова Ксения Викторовна, крестьянка (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Смирнов Илья Викторович (0)
Свидетель невесты №2 - Смирнов Никифор Ефремович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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