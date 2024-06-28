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Антипова Ксения Викторовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Антипова Ксения Викторовна
Тип записи
о браке
Номер записи
230-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
09.02.1905
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Федоров Лазарь, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Антипова Ксения Викторовна, крестьянка (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Смирнов Илья Викторович (0)
Свидетель невесты №2 - Смирнов Никифор Ефремович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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