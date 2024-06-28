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Федоров Лазарь

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Федоров Лазарь
Тип записи
о браке
Номер записи
230-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
09.02.1905
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Федоров Лазарь, крестьянин (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Антипова Ксения Викторовна, крестьянка (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Смирнов Илья Викторович (0)
Свидетель невесты №2 - Смирнов Никифор Ефремович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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