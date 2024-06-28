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Филипова Матрона Ивановна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Филипова Матрона Ивановна
Тип записи
о браке
Номер записи
229-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
04.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
04.02.1905
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Аксенов Иоанн Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Филипова Матрона Ивановна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Филипов Тимофей Иванович (0)
Свидетель невесты №2 - Семенов Иоанн Алексеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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