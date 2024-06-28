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Васильев Алексей Степанович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васильев Алексей Степанович
Тип записи
о браке
Номер записи
227-б
Роль персоны
Жених
Дата события
23.01.1905
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
23.01.1905
Возраст (лет)
18
Возраст (месяцев)
11
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Васильев Алексей Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кузьмина Мария Ивановна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Овчинников Василий Михайлович (0)
Свидетель невесты №2 - Иванов Александр, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.02.1886 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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