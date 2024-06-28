Михайлова Ефросинья Степановна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Михайлова Ефросинья Степановна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 218-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 05.11.1906
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 05.11.1906
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Васякин Лаврентий Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Михайлова Ефросинья Степановна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Акульшин Иаков Трофимович (0)
Свидетель невесты №2 - Иванов Ефим Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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