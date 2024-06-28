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Титова Екатерина Ильинична

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Титова Екатерина Ильинична
Тип записи
о браке
Номер записи
217-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
01.11.1906
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
01.11.1906
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Горлов Василий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Титова Екатерина Ильинична, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Ильин Фрол (0)
Свидетель невесты №2 - Титов Виктор Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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