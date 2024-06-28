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Старухин федор

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Старухин федор
Тип записи
о браке
Номер записи
216-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.05.1906
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
22.05.1906
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Резаев Максим Исидорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Соргина Акулина Антоновна, крестьянка (с. Баевка, Кузоватовская вол., Сенгилеевский у., Симбирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Резаев Ананий Григорьевич (0)
Свидетель невесты №2 - Старухин федор, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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