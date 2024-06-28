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Туркова Анна Никитична

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Туркова Анна Никитична
Тип записи
о браке
Номер записи
214-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.04.1906
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Кутемы, Чистокольский ? у., Уфимская губ.
Дата брака
09.04.1906
Возраст (лет)
16
Возраст (месяцев)
9
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Титов Гавриил Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Туркова Анна Никитична, крестьянка (с. Кутемы, Чистокольский ? у., Уфимская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Горлов Григорий Яковлевич (0)
Свидетель невесты №2 - Титов ?, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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