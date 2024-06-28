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Бузуров Дмитрий Антонович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Бузуров Дмитрий Антонович
Тип записи
о браке
Номер записи
212-б
Роль персоны
Жених
Дата события
23.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
23.01.1906
Возраст (лет)
33
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Бузуров Дмитрий Антонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Горбунова Христиния Николаевна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель невесты №1 - Горбунов Николай Антонович (0)
Свидетель невесты №2 - Сараев Кузьма, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1873
Неизвестно
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