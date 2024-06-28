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Михайлов Иоанн Михайлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Михайлов Иоанн Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
211-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
20.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Дата брака
20.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Крицын Поликарп Прохорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Михайлова Анастасия Ивановна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Михайлов Иоанн Михайлович (0)
Свидетель невесты №2 - Михайлов Евдоким Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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