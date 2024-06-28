Акимушкин Захар Афанасьевич
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Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Акимушкин Захар Афанасьевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 210-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 20.01.1906
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Дата брака
- 20.01.1906
- Священнослужители
- священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Овчинников Иоанн Максимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акимушкина Елена Назаровна, крестьянка (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Акимушкин Захар Афанасьевич (0)
Свидетель невесты №2 - Акимушкин Иван Петрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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