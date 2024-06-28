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Акимушкин Захар Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Акимушкин Захар Афанасьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
210-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
20.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Дата брака
20.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Овчинников Иоанн Максимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акимушкина Елена Назаровна, крестьянка (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель невесты №1 - Акимушкин Захар Афанасьевич (0)
Свидетель невесты №2 - Акимушкин Иван Петрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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