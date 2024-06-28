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Сараев Дмитрий Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараев Дмитрий Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
209-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
15.01.1906
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Сараев Дмитрий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шемонаева Мария Георгиевна, мещанка (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сараев Федор Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сараев Анисим Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шемонаев Матвей Антипович, мещанин (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шемонаев Никифор Иустинович, мещанин (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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