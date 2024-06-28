Нардышева Анна Павловна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Нардышева Анна Павловна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 208-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 11.11.1907
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. Пункт приписки
- д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 11.11.1907
- Возраст (лет)
- 18
- Возраст (месяцев)
- 8
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
- Полная запись МК
- Счёт браков: 24
Жених - Васильев Герасим Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Нардышева Анна Павловна, крестьянка (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Васильев Степан Фролович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Овчинников Зиновий, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Нардышев Сергей Павлович, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Миннев Григорий, крестьянин (д. Тарпановка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
?.03.1889
Неизвестно