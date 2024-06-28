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Семенова Анисья Васильевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Семенова Анисья Васильевна
Тип записи
о браке
Номер записи
199-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
29.10.1907
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
29.10.1907
Возраст (лет)
19
Возраст (месяцев)
9
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Рожнов Иоанн Мефодьевич, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Семенова Анисья Васильевна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Вергизов Иаков Герасимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Прокопий, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Вергизов Иоанн Алексеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Семенов Пантелей, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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