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Содомов Яков

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Содомов Яков
Тип записи
о браке
Номер записи
193-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.10.1907
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
22.10.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Давыдов Сергей Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Верховцева Пульхерия Степановна, крестьянка (с. Алексеевка, Алексеевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Петров Герасим, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Содомов Яков, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Верховцев Василий, крестьянин (с. Алексеевка, Алексеевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дяголев Константин, крестьянин (с. Алексеевка, Алексеевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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