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Косухин Михаил Михайлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Косухин Михаил Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
187-б
Роль персоны
Жених
Дата события
18.02.1907
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
временно проживающий сын священника
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
18.02.1907
Возраст (лет)
31
Возраст (месяцев)
1
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Косухин Михаил Михайлович, временно проживающий сын священника (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Константинова Евдокия Михайловна, мещанка (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Кузьма Федорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Кассиан Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Хитов Иван Феодорович, мещанин (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Константинов Павел Васильевич, мещанин (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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