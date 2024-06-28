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Алексеева София Никифоровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Алексеева София Никифоровна
Тип записи
о браке
Номер записи
186-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
07.02.1907
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
07.02.1907
Возраст (лет)
19
Возраст (месяцев)
4
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Резаев Василий Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Алексеева София Никифоровна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ефимов Василий Феодорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Акульшин Семен Трофимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексеев Николай Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егоров Анофрий Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.09.1887
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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