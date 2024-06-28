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Вергизов Арсений Федосеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизов Арсений Федосеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
174-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
04.07.1908
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
04.07.1908
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Вергизов Кассиан Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Богатырева Анна Спиридоновна, мещанка (х. Венчагова, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Вергизов Василий Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горлов Аким Меркулович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Вергизов Арсений Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сараев Евграф, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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