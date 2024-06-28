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Васякин Георгий Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васякин Георгий Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
169-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.02.1908
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
08.02.1908
Возраст (лет)
20
Возраст (месяцев)
4
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.305
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Васякин Георгий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Фролова Евдокия Васильевна, крестьянка (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Чиндяев Иоанн Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чиндяев Илия, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Фролов Алексей, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Видяков Яков Елисеевич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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