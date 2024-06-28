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Исаев Константин

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Исаев Константин
Тип записи
о браке
Номер записи
158-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.11.1909
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
06.11.1909
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Овчинников Григорий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Вергизова Агриппина Павловна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Зотов Василий Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Исаев Константин, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Васякин Конон Платонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Вергизов Евстафий, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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