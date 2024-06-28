Алексеев Василий Никифорович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Алексеев Василий Никифорович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 155-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 06.11.1909
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 06.11.1909
- Возраст (лет)
- 18
- Возраст (месяцев)
- 10
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Алексеев Василий Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Батищева Матрона Хрисанфовна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Егоров Василий Наумович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Батищев Ефим, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Горлов Григорий Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Горлов Кузьма, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
25.12.1890 ст.
Неизвестно