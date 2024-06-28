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Бадаев Алексей Антонович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Бадаев Алексей Антонович
Тип записи
о браке
Номер записи
153-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.05.1909
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Александровка (Грачевка), Андреевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
03.05.1909
Возраст (лет)
28
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Бадаев Алексей Антонович, крестьянин (с. Александровка (Грачевка), Андреевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Горбунова Пераскева Федоровна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Мартинов Иван, крестьянин (с. Александровка (Грачевка), Андреевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кичамов Семен, крестьянин (с. Александровка (Грачевка), Андреевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Горбунов Егор, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Исаев Константин Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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