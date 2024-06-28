Пяткина Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПяткина Мария Митрофановна

Пяткина Мария Митрофановна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Пяткина Мария Митрофановна
Тип записи
о браке
Номер записи
148-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
18.01.1909
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
18.01.1909
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Георгиевский Димитрий , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.307
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Батищев Василий Хрисанфович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пяткина Мария Митрофановна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Овчинников Клавдий Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Батищев Ефим, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Спиридонов Прокопий Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Горлов Кузьма, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1888 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close