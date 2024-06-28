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Бузуров Димитрий Антонович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Бузуров Димитрий Антонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
1459-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.11.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
24.11.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 75 муж
Урожд. - Крикунов Василий Наумович
Отец - Крикунов Наум Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Крикунова Анна Родионовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бузуров Димитрий Антонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Надежда Дмитриевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1873
Неизвестно
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