Вергизов Илья Касьянович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Вергизов Илья Касьянович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1457-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 16.11.1905
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 19.11.1905
- Священнослужители
- священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 74 муж
Урожд. - Вергизов Василий Григорьевич
Отец - Вергизов Григорий Арсентьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Зиновия Игнатьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Илья Касьянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Фекла Андреевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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