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Белгородова Надежда Федоровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Белгородова Надежда Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1439-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.09.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
20.09.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 жен
Урожд. - Белгородова Надежда Федоровна
Отец - Белгородов Федор Афанасьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Белгородова Елена Андреевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Белгородова Анастасия Афанасьевна, ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ефимов Сергий Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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