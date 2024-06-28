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Фотеева пелагия Амосовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фотеева пелагия Амосовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1437-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.09.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
19.09.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 муж
Урожд. - Степанищев Сергий Евграфович
Отец - Степанищев Евграф Афанасьевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Степанищева Матрона Федоровна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Фотеева пелагия Амосовна, крестьянская жена (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чернышев Василий Васильевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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