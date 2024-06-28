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Вергизова Евдокия Иларионовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Евдокия Иларионовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1426-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.08.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
30.08.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Вергизова Евдокия Федоровна
Отец - Вергизов Феодор Фадеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Евдокия Иларионовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякина Надежда Сидоровна, ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Петр Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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