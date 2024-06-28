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Очкасов Василий Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Очкасов Василий Тимофеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1414-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.08.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
25.08.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Очкасов Василий Тимофеевич
Отец - Очкасов Тимофей Давидович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Очкасова Феврония Васильевна (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Апалькина Сиклитиния Григорьевна, крестьянская девица (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Игнатов Иван, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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