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Смирнов Павел Никифорович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Смирнов Павел Никифорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
1408-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.08.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Сироткина Анастасия Васильевна
Отец - Сироткин Василий Дмитриевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сироткина Степанида Павловна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сироткина Зинаида Димитриевна, крестьянская девица (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Смирнов Павел Никифорович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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