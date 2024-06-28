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Исаева Анастасия Константиновна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Исаева Анастасия Константиновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1406-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.08.1905
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
14.08.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Исаева Анастасия Константиновна
Отец - Исаев Константин Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Исаева Мария Спиридоновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Волынкин Кузьма Спиридонович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлова Агрипина Варламовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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