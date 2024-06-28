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Кирина Евдокия Емельяновна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кирина Евдокия Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1402-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.08.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.08.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Кирин Василий Никифорович
Отец - Кирин Никифор Иванович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Кирина Евдокия Емельяновна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кирина Фекла Ивановна, крестьянская девица (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сар? Андрей Емельянович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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